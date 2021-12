Im Labor der Falschgeldjäger: Euro-Blüten auf der Spur

Mi, 29.12.2021, 11.29 Uhr

Eine Spezialabteilung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main analysiert gefälschte Euro-Scheine. Die Erkenntnisse sollen helfen, weitere Blüten aufzuspüren und Scheine in Zukunft noch sicherer zu gestalten.