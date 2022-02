Ukraine: Krisendiplomatie läuft auf Hochtouren

Do, 03.02.2022, 09.30 Uhr

Die diplomatischen Bemühungen für eine friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt laufen auf Hochtouren: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will in Kürze in Russland mit Staatschef Wladimir Putin verhandeln. Die USA kündigten eine Verstärkung ihrer Truppen in Deutschland und Osteuropa an.