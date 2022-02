EU-Klimasiegel für Atom: Habeck will EU-Beratungen abwarten

Mo, 07.02.2022, 16.04 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will hinsichtlich der Aufnahme von Atom und Gas in die sogenannte EU-Taxonomie-Verordnung abwarten, welche Mehrheitsverhältnisse sich im EU-Rat bilden. Danach werde zu entscheiden sein, ob eine juristische Klage angestrebt werde oder nicht, sagte Habeck in Paris.