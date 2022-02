Scholz wegen Ukraine-Krise in den USA: Was jetzt auf dem Spiel steht

Ukraine-Krise Olaf Scholz in den USA: Was jetzt auf dem Spiel steht

Olaf Scholz sieht etwas zerknittert aus, als er kurz vor seinem Besuch bei Joe Biden im Weißen Haus vor die Kameras deutscher Journalisten tritt. Es mag die Zeitverschiebung sein oder der Abdruck der FFP2-Maske, die er für den Auftritt abgenommen hat. Sorgenfalten können es schließlich nicht sein, wenn man dem Bundeskanzler glauben schenkt. „Wir sind enge Verbündete und handeln sehr abgestimmt und einheitlich“, sagt der Bundeskanzler am Montag in Washington. „Das werden heute gute Gespräche, die die guten Beziehungen zwischen Deutschland und den USA weiter festigen.“

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwei Monate nach seinem Amtsantritt ist der Bundeskanzler in die US-Hauptstadt gekommen, um mit einem Besuch bei US-Präsident Joe Biden Zweifel an der Verlässlichkeit Deutschlands in dem aktuellen Konflikt mit Russland auszuräumen. Der Kurztrip nach Washington ist weit mehr als ein normaler Antrittsbesuch: Scholz ist auf der Mission Schulterschluss in Washington.

Ukraine-Krise: Manche in den USA halten die Deutschen für "hasenfüßig"

Angesichts von rund 100.000 russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine und einem drohenden Krieg in Europa treten die Deutschen so manchem in Washington zu hasenfüßig auf. Besonders die Weigerung der Bunderegierung, die Ukraine angesichts der russischen Drohkulissen mit Waffen zu versorgen, stößt auf Unverständnis. Die Lage sei so „einzigartig“, dass „Deutschland seine Haltung überdenken sollte“, fordert etwa der republikanische Senator Jim Risch. Lesen Sie auch: Ukraine: Welche Waffe Russland am meisten fürchtet

Parteiübergreifend wird in den USA zudem der Schlingerkurs Deutschlands zu der Ostseepipeline Nord Stream 2 kritisiert. Zufrieden wird jedoch wahrgenommen, dass die Bundesregierung die umstrittene Gasröhre inzwischen ausdrücklich nicht mehr von Sanktionen ausschließt, sollte Putin die Ukraine angreifen. „Alles liegt auf dem Tisch“, lautet nun die Sprachregelung in Berlin.

Scholz ist voll von seiner Linie überzeugt. Auf dem zehnstündigen Flug in einem Airbus A340 der Luftwaffe von Berlin nach Washington kommt er aus der Kanzlerkabine zu den mitreisenden Journalisten, um in einem vertraulichen Hintergrundgespräch seine Sicht der Lage zu erläutern. Der Kanzler ist locker, er trägt einen grauen Pullover statt Hemd oder sogar Sakko. Scholz macht einen selbstbewussten Eindruck vor der bisher schwersten Auslandsreise seiner noch jungen Amtszeit.

Ukraine-Krise: Scholz wurde für angebliche Abwesenheit kritisiert

Inmitten der größten Bedrohung für den Frieden in Europa seit Jahren sei der Kanzler abgetaucht, wurde Scholz zuletzt kritisiert. Partner-Staaten nahmen die Haltung der Bundesregierung als wankelmütig gegenüber Russland wahr. Im Kanzleramt wird dieser öffentlichen Darstellung widersprochen. Scholz sei hinter den Kulissen intensiv in die internationalen Bemühungen für eine friedliche Lösung des Konflikts mit Russland eingebunden gewesen sei, heißt es.

Scholz schließt Waffenlieferungen an die Ukraine abermals aus

Entsprechend unbeeindruckt von der öffentlichen Kritik gibt sich Scholz. „Die Realität ist wichtiger als Gerüchte“, sagt der Kanzler in einem Interview mit der „Washington Post“, das pünktlich zu dem Besuch des Deutschen am Montag erscheint. Die Realität sei nämlich, dass Deutschland der größte Nato-Partner auf dem europäischen Kontinent sei und sich stark im Baltikum und somit für den Schutz der Ostflanke der Allianz engagiere. Der Kanzler betont zudem, dass kein anderes Land die Ukraine in den vergangenen Jahren finanziell stärker unterstützt habe als Deutschland.

Das weiß auch die US-Regierung. Harte öffentliche Kritik an der deutschen Linie vermeidet Biden daher in der aktuellen Lage. Bei allen Irritationen über die deutsche Haltung zu Nord Stream 2 haben Biden und sein Team kein Interesse daran, auf der Weltbühne für Putin ein Stück über die Zerstrittenheit der Nato-Partner aufzuführen. Auch hier gilt: Mission Schulterschluss. So bekommt der Kanzler kurz vor seinem Besuch im Weißen Haus demonstrativ Rückendeckung von der Biden-Regierung.

USA: Russische Invasion würde das Aus für Nord Stream 2 bedeuten

„Wir haben sehr eng mit unseren deutschen Partnern zusammengearbeitet, auch mit der neuen deutschen Regierung in den zwei Monaten seit ihrem Amtsantritt“, versichert eine hochrangige US-Regierungsmitarbeiterin. Die USA stimmten sich mit Deutschland eng über das Sanktionspaket ab, das im Falle einer russischen Invasion der Ukraine in Kraft treten solle. „Ich bin absolut zuversichtlich, dass Deutschland unsere Besorgnis über die russische Aggression teilt.“

Baerbock: Im Ukraine-Konflikt zur Zahlung von "hohem wirtschaftlichen Preis" bereit Baerbock: Im Ukraine-Konflikt zur Zahlung von "hohem wirtschaftlichen Preis" bereit

Die Regierungsvertreterin macht erneut deutlich, dass eine russische Invasion der Ukraine aus US-Sicht das Aus für Nord Stream 2 bedeuten würde, lässt aber offen, ob es eine entsprechende Zusage der Bundesregierung gebe. In seinem Interview mit der „Washington Post“ äußert sich Scholz ausweichend auf Fragen nach dem endgültigen Aus für die Gasröhre im Falle einer militärischen Aggression durch Russland. „Wir sind bereit, mit unseren Verbündeten alle notwendigen Schritte zu gehen“, sagt der Kanzler. Ein Angriff auf die Ukraine werde für Russland „hohe Kosten“ haben. Das Sanktionspaket soll im Fall der Fälle „schnell, zügig und entschlossen“ umgesetzt werden. Auch interessant: Wie sich Ukrainer auf eine mögliche Invasion vorbereiten

Angekommen in Mecklenburg-Vorpommern: Das russische Rohr-Verlegeschiff „Fortuna“ hat den Bau der Ostseepipeline Nordstream 2 im vergangenen Jahr abgeschlossen. Foto: Jens Büttner / dpa

Scholz weiß allerdings, dass er in den USA intensiv für die Positionen der Bundesregierung werben muss: Waffenlieferungen an die Ukraine lehnt die Bundesregierung schließlich weiterhin kategorisch aus. Die US-Republikaner setzen Präsident Biden wegen der aus ihrer Sicht zu milden Haltung der Regierung gegenüber Deutschland innenpolitisch unter Druck. Auf dem Programm des Washington-Besuchs von Scholz stand daher auch ein Abendessen mit Kongressabgeordneten in der Residenz der deutschen Botschafterin. Lesen Sie auch: Ukraine-Krise: Droht jetzt ein Krieg? Die wichtigsten Fragen

Olaf Scholz: So cool präsentierte er sich vor den Medien

Der Kanzler startete zudem eine Medienoffensive. In den letzten Minuten vor seinem Abflug von Berlin nach Washington gab Scholz im militärischen Teil des Hauptstadtflughafens gleich zwei deutschen TV-Sendern Interviews, während der Großteil der Delegation in dem Kanzlerflieger wartete. In Washington wollte Scholz zudem in einem Interview auf Englisch im US-Nachrichtenkanal CNN die Standpunkte der Bundesregierung erläutern.

Ich bin seit Sonntag mit @OlafScholz in Washington DC zum Antrittsbesuch bei @POTUS @ThePioneerDe. Geschriebenes gibt’s wie immer hier: https://t.co/l1WkPuT556. Für Bilder und Eindrücke folgen Sie mir unauffällig auf Instagram: https://t.co/9VH6YB7Q0n pic.twitter.com/t3EBlyJKIm — Gordon Repinski (@GordonRepinski) February 7, 2022

Bei aller Coolness, die Scholz zur Schau stellt, steht der Kanzler unter Druck. Der Besuch in der US-Hauptstadt reiht sich ein in eine Serie dicht aufeinander folgender Krisengespräche, mit denen eine kriegerische Auseinandersetzung in Osteuropa verhindert werden soll. Zeitgleich zu Scholz Aufenthalt in Washington war Außenministerin Annalena Baerbock in der Ukraine und Frankeichs Staatschef Emmanuel Macron bei Putin in Moskau. Am Dienstagabend kommt Macron nach Berlin, um sich mit Scholz und dem polnischen Staatschef Andrzej Duda abzustimmen.

"Nichts ausgeschlossen (...) möglicherweise noch viel mehr" – Bundeskanzler Olaf Scholz im Interview mit @TinaHassel auf die Frage nach Sanktionen gegen Russland und auf die Frage nach einem Stop für #NordStream2. pic.twitter.com/zqYMGfz5TM — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) February 6, 2022

Es folgen ein Treffen des Kanzlers mit den baltischen Staats- und Regierungschefs sowie Beratungen von Scholz' außenpolitischem Berater Jens Plötner mit seinen Kollegen aus Russland, der Ukraine und Frankreich am Donnerstag. Anfang kommender Woche reist Scholz schließlich erst am Montag nach Kiew und dann am Dienstag zu Putin nach Moskau. Ob Biden, Macron oder Scholz: Das Ziel Deutschlands und seiner Verbündeten lautet, gegenüber dem Machthaber im Kreml mit einer Stimme zu sprechen. Das gelte nicht nur für mögliche Sanktionen, sondern auch für die Gespräche über eine friedliche Lösung mit Russland, betont Scholz.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de