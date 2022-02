Scholz: Russland sollte "unsere Entschlossenheit nicht unterschätzen"

Do, 10.02.2022, 19.02 Uhr

In der Ukraine-Krise hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Russland gewarnt, die Einigkeit der westlichen Verbündeten nicht zu unterschätzen. "In dieser für uns alle kritischen Situation sollte Russland unsere Einigkeit und Entschlossenheit nicht unterschätzen als Partner in der EU und als Verbündete in der Nato", sagte Scholz bei einem Treffen mit baltischen Staats- und Regierungschefs in Berlin. of Olaf Scholz