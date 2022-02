Russische Invasion in Ukraine: Biden stuft Gefahr als "hoch" ein

Do, 17.02.2022, 17.24 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat die Gefahr eines russischen Einmarsches in die Ukraine "in den kommenden Tagen" als "sehr hoch" eingestuft. Die USA werfen Russland vor, statt ihre 150.000 Soldaten abzuziehen, bis zu 7000 weitere Soldaten an die ukrainische Grenze verlegt zu haben.