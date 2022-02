Beschuss im Osten der Ukraine dauert weiter an

Fr, 18.02.2022, 14.33 Uhr

In der Ostukraine dauern die Bombardements in der Nähe des Dorfes Stanyzia-Luhanska an. Die Angriffe seien in der Ortschaft zu hören, berichteten Reporter der Nachrichtenagentur AFP von vor Ort. Am Donnerstag war ein Kindergarten in dem Dorf, das von der ukrainischen Armee kontrolliert wird, getroffen worden.