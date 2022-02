Pro-russische Rebellenchefs in Ost-Ukraine ordnen "Generalmobilmachung" an

Sa, 19.02.2022, 10.35 Uhr

Die pro-russischen Rebellenführer in den selbsternannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk in der Ostukraine haben eine "Generalmobilmachung" angeordnet. Die zunehmende Gewalt in der Region nährt die Furcht vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine weiter.