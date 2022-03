Großdemo in Hamburg gegen Ukraine-Krieg

Sa, 05.03.2022, 18.00 Uhr

In Hamburg haben zehntausende Menschen für Solidarität mit der Ukraine und für Frieden in Europa demonstriert. Zur Auftaktkundgebung am Jungfernstieg kamen laut Polizei etwa 30.000 Menschen.