Ukraine-Krieg: Kampfjets lösen Streit zwischen USA und Polen aus

Washington Im Anti-Putin-Bündnis entstehen erste Risse. Die USA sind sauer, weil Polen Kampfjets an die Ukraine liefern will. Eine heikle Frage.

Im Anti-Wladimir Putin-Bündnis des Westens tun sich erste Risse auf. Und das in einer für das Überleben der unter massivem russischem Beschuss stehenden Ukraine möglicherweise entscheidenden Frage.

Polens Regierung hatte am Dienstag nach anfänglich massiven Bedenken plötzlich die Lieferung von Kampfflugzeugen vom Typ MiG-29 aus eigenen Beständen in Richtung Kiew in Aussicht gestellt. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte seit Tagen eindringlich darum gebeten, um den auf diesen russischen Fluggeräten ausgebildeten eigenen Piloten mehr Feuerkraft gegen Moskau zu geben.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuvor hatte der Westen die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine abgelehnt. Begründung: Russland könne dies zum Anlass nehmen, den Krieg über die Ukraine hinaus auszudehnen. Dazu Selenskyj an die Adresse von USA und Nato: „Wenn Sie uns nicht wenigstens Flugzeuge liefern, damit wir uns schützen können, dann wollen Sie auch, dass wir einen langsamen Tod sterben.”

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Kampfjets könnten in Deutschland zwischenlanden

US-Außenminister Tony Blinken hatte den sensiblen Rüstungs-Transfer am Wochenende ausdrücklich befürwortet. Polen, aus Angst, Zielscheibe Moskaus zu werden, hatte zunächst kategorisch abgelehnt. Umso überraschender die Kehrtwende am Dienstag, der jedoch wenige Stunden später der Rückzieher aus Washington folgte. John Kirby, Sprecher des Verteidigungsministeriums, bezeichnete die spezifische polnische Offerte als „nicht tragbar”. Ihr fehle die „stichhaltige Begründung”.

Warschau hatte zuvor erklärt, man könne die 28 Kampfflieger aus sowjetischer Produktion „kostenlos und unverzüglich” den USA auf deren deutscher Luftwaffenbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz zur Verfügung stellen. Von dort aus könne das Fluggerät dann nach Konsultation mit allen Nato-Mitgliedsländern in die Ukraine transferiert werden. Ein juristisch-politisch heikler Standpunkt vor allem für Deutschland, dass das Drehkreuz Ramstein beheimatet.

Im Gegenzug erwartet Polen, dass die USA gebrauchte F-16-Kampfjets für die polnische Luftwaffe zur Verfügung stellt, um dort keine Sicherheitslücke entstehen zu lassen. Mit der Vorgehensweise, die offenbar vorher nicht zwischen Warschau und Washington abgesprochen war, hat die Biden-Regierung ein Problem.

Ein Kampfflugzeug vom Typ MiG-29 der polnischen Luftwaffe bei einer Flugvorführung in Berlin. (Archivfoto) Foto: imago images/Björn Trotzki

Russland könnte Kampfjets als Kriegserklärung begreifen

Die Perspektive, dass die besagten Jets von einem US- und Nato-Stützpunkt in Deutschland abheben würden, um in den umkämpften Luftraum über der Ukraine einzudringen, werfe für die gesamte Nato „ernste Bedenken” auf, erklärte das Pentagon etwas umständlich. Dahinter steht die klare Sorge, dass Kreml-Herrscher Putin einen solchen Schritt de facto als aktiven Eintritt des westlichen Verteidigungsbündnisses in den Krieg um die Ukraine werten und die Nato militärisch mit Gegenmaßnahmen mit unabsehbaren Konsequenzen überziehen könnte.

„Wir werden uns weiterhin mit Polen und unseren anderen Nato-Verbündeten über diese Frage und die damit verbundenen schwierigen logistischen Herausforderungen beraten, aber wir glauben nicht, dass Polens Vorschlag tragbar ist”, verbrämte Pentagon-Sprecher Kirby das Unwohlsein über Polens Vorgehen mühsam in diplomatisch klingende Worte. Lesen Sie auch: Ukraine-Krieg – Warum man Cyberangriffe ernst nehmen sollte

In Nato-Kreisen gilt als sicher, dass eine direkte Überstellung der Maschinen (vom Boden eines Nato-Mitgliedslandes) an die Ukraine nicht in Frage kommt. „Russland würde dies als Kriegserklärung begreifen”, sagte ein EU-Diplomat in Washington. Allenfalls könnten die betagten Jets, von denen auch Länder wie Bulgarien und die Slowakei etliche im Bestand haben, in Ramstein umlackiert und danach in ein neutrales Transitland (zum Beispiel Kosovo) gebracht werden. Von dort aus würden ukrainische Piloten sie dann in die Ukraine fliegen.

Ukraine-Krieg: Washington überrascht von Polens Vorstoß

Wie verstimmt Washington über das Vorpreschen Warschaus ist, zeigt die Reaktion von Victoria Nuland. Die Nummer 3 im US-Außenministerin saß bei einer Anhörung im Senat, als die Nachricht platzte. Sie sprach von einem „überraschenden Schritt”. Pentagon-Sprecher Kirby sekundierte mit diesem Tenor: Über die Weitergabe von Flugzeugen aus polnischem Besitz an die Ukraine habe allein die Regierung in Warschau zu entscheiden.

Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sieht das anders und nimmt die Nato in die Pflicht. „Wir sind nicht bereit, eigenständig Schritte zu unternehmen, denn wir sind keine Kriegspartei."

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.waz.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de