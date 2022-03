Chiles neuer Präsident: Wer ist Gabriel Boric?

Fr, 11.03.2022, 13.02 Uhr

Sozial und ökologisch- mit Tattoos und ohne Krawatte: Mit Gabriel Boric kommt frischer Wind an die Spitze Chiles. Der 36-jährige Linkspolitiker ist der jüngste Präsident in der Geschichte des südamerikanischen Landes. Wer ist er und was hat er vor? Gabriel Boric