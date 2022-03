Scholz: Mehr als 100.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland

Fr, 11.03.2022, 17.23 Uhr

In Deutschland sind mittlerweile mehr als 100.000 Flüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen, die vor russischen Angriffen in ihrer Heimnat geflohen sind. Das sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Rande eines EU-Gipfels im französischen Versailles.