Mit der Straßenbahn durch das belagerte Kiew

So, 13.03.2022, 16.03 Uhr

Nur noch wenige Straßenbahnlinie fahren in der belagerten Hauptstadt Kiew. Fahrerin Jelena Sabirowa macht sich Sorgen, will ihre Arbeit aber nicht aufgeben. Auch sie sei an der Front, sagt die 45-Jährige.