Demo in Belgrad: Serben feiern Putin

Mo, 14.03.2022, 10.43 Uhr

Während sich in Westeuropa Hunderttausende mit der Ukraine solidarisieren, unterstützen viele Serben den Angriff Russlands auf sein Nachbarland. In der Hauptstadt Belgrad zeigen hunderte Menschen bei einem Autokorso ihre Solidarität mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Regierung in Belgrad bringt diese Haltung in ein Dilemma.