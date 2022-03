Hartz 4: Wann kommt Sonderzahlung? Überraschung bei Auszahlung

Auch für Hartz-IV-Empfänger sind Teile des Entlastungspaketes vorgesehen

Der Betrag soll nicht auf die Regelsätze angerechnet werden

Wann wird das Geld ausgezahlt?

Hartz-IV-Empfangende haben die zweite finanzielle Entlastung für 2022 zugesichert bekommen. Grund dafür sind die anhaltende Inflation in Deutschland und der Ukraine-Krieg.

Nachdem zum Jahreswechsel die Preise für Strom, Benzin, Diesel und Lebensmittel stiegen, war bereits eine Sonderzahlung in Höhe von 100 Euro vereinbart worden. Diese Zahlung wird nun durch das neue Entlastungspaket der Bundesregierung auf 200 Euro pro Person verdoppelt.

Hartz-IV-Empfangende erhalten keine 300 Euro

Dabei soll der Betrag nicht wie sonst üblich auf die Regelsätze angerechnet werden. Dafür erhalten Hartz-IV-Empfangende allerdings nicht die steuerpflichtige Energiepauschale in Höhe von 300 Euro. Die Energiepauschale ist ebenfalls Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung.

Mit den Entlastungen in Milliardenhöhe will die Ampel-Regierung die hohen Energiekosten infolge des Kriegs in der Ukraine für Bürgerinnen und Bürger in Deutschland abmildern. Unter den vorgesehen Maßnahmen befindet sich auch besagte Einmalzahlung von 300 Euro für Erwerbstätige. Diese soll über die Lohnzahlung des jeweiligen Arbeitsgebers an die Arbeitnehmer fließen.

Hartz-IV-Bonus: Datum für Auszahlung steht noch nicht fest

Wie und wann Hartz-IV-Empfänger mit ihrer Sonderzahlung rechnen können, ist jedoch unklar. Im Beschlusspapier von SPD, Grünen und FDP zum Entlastungspaket steht nur, dass es "schnell" gehen soll.

Die Entlastungen sollten „so schnell wie möglich“ bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen, sagte auch die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann, wie der evangelische Pressedienst berichtet. Derzeit werde noch geprüft, inwiefern Gesetzgebungsverfahren für die vereinbarten Maßnahmen notwendig sind. Zumindest für einzelne Teile könne dies der Fall sein, so Hoffmann.(dpa/fmg)

