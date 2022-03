G7-Staaten lehnen Energie-Zahlungen in Rubel an Russland ab

Mo, 28.03.2022, 16.47 Uhr

Die G7-Staaten lehnen die von Russlands Staatschef Wladimir Putin geforderte Zahlung in Rubel für Energielieferungen aus Russland ab. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verwies in Berlin auf die geltenden Verträge, die eine Zahlung in Euro vorsähen.