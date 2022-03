Moskau plant Einreisebeschränkungen für Bürger "unfreundlicher" Staaten

Di, 29.03.2022, 06.08 Uhr

Russland will Einreisebeschränkungen für Staatsangehörige bestimmter Staaten verhängen. Dabei handele es sich um "Vergeltungsmaßnahmen in Antwort auf unfreundliche Aktionen einer Reihe anderer Staaten", erklärte am Montag Außenminister Sergej Lawrow. Ein entsprechendes Präsidentendekret sei in Arbeit.