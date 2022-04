Google Maps: Nutzer machen überraschende Entdeckung

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat das militärische Ziel seines Landes bekräftigt, die Ostukraine "befreien" zu wollen. Er warf dem Westen vor, den Militäreinsatz durch Waffenlieferungen an die Ukraine "in die Länge zu ziehen".

Auf Google Maps erhalten Nutzer Einblicke in die russische Militär-Infrastruktur

Denn auf dem Kartendienst sind russische Militärbasen plötzlich zu sehen

Die Aktion sorgt für Kritik, doch Google widerspricht deutlich

Enttarnt der US-Internet-Riese Google über seinen Kartendienst "Maps" während des Krieges in der Ukraine sensible russische Militär-Einrichtungen?

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Frage wurde vom ukrainischen Verteidigungsministerium de facto bejaht. Unter Verweis auf ein Twitter-Konto (@ArmedForcesUkr) mit 400.000 Abonnenten erklärte Kiew sinngemäß, dass "Google Maps" die Objekte nicht wie gewohnt technisch gezielt verschwommen zeigt, sondern bis auf einen halben Meter je Pixel scharf. Russische Medien flankierten die Nachricht entsprechend.

Auf dieser Aufnahme von Google Maps sind die Kampfflugzeuge auf dem Lipetsk Luftwaffenstützpunkt rund 500 km südlich von Moskau gut erkennbar. Foto: google maps/maxar

Google-Maps zeigt Lager für Atomraketen in Russland

Konkret geht es um Satelliten-Aufnahmen vom Pannen-Flugzeugträger "Admiral Kusnezow", dem atomgetriebenen Raketenkreuzer "Peter der Große", einem Lager für atomare Interkontinental-Raketen bei Murmansk, mehreren Kriegsschiffen und U-Booten auf der Halbinsel Kamchatka, einen Militärstandort bei Kursk und einen Fliegerhorst für Kampfjäger. Lesen Sie auch: "Moskwa"-Untergang: Russische Mütter suchen nach Söhnen

Die Behauptung wurde in sozialen Medien wie Twitter hundertfach kommentiert und teilweise als "fragwürdige bis eigenmächtige" Aktion des führenden US-Internetdienstes gewertet, der bei der Handhabung solcher Aufnahmen mit zweierlei Maß messe. So seien etwa wichtige Standorte des US-Militärs oder der französischen Streitkräfte konstant verpixelt.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Google widerspricht: Bilder schon vor Ukraine-Krieg einsehbar

In der von Hobby-Militärs und Rechercheverbänden bevölkerten "OSINT"-Szene ("Open Source Intelligence"), die mit öffentlich zugänglichen Satelliten- und Handybildern das Kriegsgeschehen in der Ukraine analysiert, wurde die angeblich neue Transparenz bei Google begrüßt.

Google bestreitet, dass es bei der Veröffentlichung besagter Aufnahmen Veränderungen gegeben habe. Unternehmenssprecherin Genevieve Park sagte dem Magazin "The Verge": „Wir haben beim Undeutlich machen unserer Satellitenbilder aus Russland keine Veränderungen vorgenommen.” Besagte Fotos seien bereits vor dem Ende Februar gestarteten Krieg in der Ukraine in der gleichen Auflösung zu sehen gewesen. Lesen Sie auch: Ukraine-Konflikt: So brisant ist Google Maps im Krieg

Google und Putin befinden sich schon länger im Clinch

Die Zeitung "Moscow Times" widersprach. Die Fotos seien in dieser Qualität erst seit Kurzem zu sehen, schreibt das Blatt. Dass Google russische Militär-Einrichtungen nicht mehr zensiere, sei offenbar Ausdruck der "angespannten Beziehungen" zwischen dem Tech-Giganten und dem Kreml.

Hintergrund: Google hatte im Licht des Angriffskrieges auf die Ukraine den digitalen Werbungsverkauf in Russland auf Eis gelegt. Außerdem können russische Staatsmedien auf dem zu Google gehörenden Video-Kanal YouTube keine Anzeigen mehr platzieren. Die russische Regierung hat damit gedroht, YouTube mit Strafgeld zu überziehen, weil es in Videos die Verbreitung von "Fehlinformationen" über das militärische Vorgehen Russlands in der Ukraine zulasse.

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.

Dirk Hautkapp

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de