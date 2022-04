USA: Sieg der Ukraine im Krieg gegen Russland möglich

Mo, 25.04.2022, 11.54 Uhr

Die Ukraine kann nach Einschätzung der US-Regierung den Krieg gegen Russland gewinnen - Voraussetzung sei ausreichende militärische Unterstützung. Das sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin an der Seite von US-Außenminister Antony Blinken in Polen nach einem Besuch in Kiew.