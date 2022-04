Baerbock listet im Bundestag Waffenlieferungen an die Ukraine auf

Baerbock listet im Bundestag Waffenlieferungen an die Ukraine auf

Mi, 27.04.2022, 13.53 Uhr

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat im Bundestag betont, dass sich die Bundesregierung in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine eng mit den Partnern abgestimmt habe. Baerbock listete anschließend auf, welche Waffen Deutschland bislang in die Ukraine geliefert hat.