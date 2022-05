Daniel Günther: Ein Ministerpräsident der zurückhaltenden Töne

Sa, 07.05.2022, 09.25 Uhr

Er gilt als beliebtester Ministerpräsident Deutschlands, der CDU-Politiker Daniel Günther. Wenn am Sonntag in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt wird, ist die Wiederwahl des 48-Jährigen so gut wie sicher.