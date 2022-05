Punkband Pussy Riot startet Tournee zur Unterstützung der Ukraine

Fr, 13.05.2022, 17.25 Uhr

Die russische Punkband Pussy Riot hat mit einem Konzert in Berlin eine neue Tournee gestartet, mit der sie die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen will. Die Band appellierte an den Westen, Russland kein Öl oder Gas mehr abzukaufen.