UN-Sondergesandter: Taliban wollen Frauen in Afghanistan unsichtbar machen

Do, 26.05.2022, 16.01 Uhr

Der UN-Sondergesandte für Afghanistan, Richard Bennett, hat den Taliban in Afghanistan vorgeworfen, mit den bislang verhängten Maßnahmen Frauen in dem Land unsichtbar machen zu wollen. Since the Taliban stormed back to power last year, they have imposed harsh restrictions on women and girls to comply with their austere vision of Islam.