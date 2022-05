Ukraine-Krieg: Wie Partisanen Putins Armee mit Anschlägen zusetzen

Leben an der Front im Donbass: "Wenn es mich trifft, soll es schnell gehen"

Die Geschäfte am Markt von Soledar im Donbass liegen in Schutt und Asche, aber an improvisierten Ständen gibt es noch etwas zu kaufen. Die Kleinstadt im Osten der Ukraine liegt direkt an der Front; die Menschen leben im Bewusstsein, jeden Moment sterben zu können.