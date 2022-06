Kampf gegen Nazis: Im früheren Stalingrad stehen viele hinter Putin

Fr, 10.06.2022, 13.12 Uhr

Das frühere Stalingrad war vor 80 Jahren Schauplatz einer blutigen Schlacht im Kampf der russischen Armee gegen Nazi-Deutschland. Heute sieht sich Moskau erneut im Clinch mit Nazis, doch diesmal sitzen sie in Kiew. AFPTV hat im heutigen Wolgograd Menschen gefragt, was sie vom russischen Vorgehen in der Ukraine halten.