Kritik am Ukraine-Einsatz - russischer Professor will nicht schweigen

Mo, 13.06.2022, 19.06 Uhr

Roman Melnitschenko aus Wolgograd hat seine Stelle an der Universität verloren, musste eine Geldstrafe zahlen und rechnet damit, ins Gefängnis zu kommen - denn er hat den russischen Militäreinsatz in der Ukraine kritisiert. Trotz aller Einschüchterungsversuche will er sich nicht den Mund verbieten lassen.