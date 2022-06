NATO-Generalsekretär: Die Ukraine braucht mehr schwere Waffen

Mi, 15.06.2022, 08.03 Uhr

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich für weitere Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen. Bis zu 50 Länder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe beraten heute im Nato-Hauptquartier in Brüssel über weitere Waffenlieferungen an das Land.