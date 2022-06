Assange: Spionage-Vorwürfe – Britische Regierung genehmigt Auslieferung an USA

London. Assange soll Dokumente zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht haben. Seine Auslieferung an die USA wurde genehmigt.

Nach jahrelangem juristischen Tauziehen hat ein britisches Gericht formell die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA genehmigt. Innenministerin Priti Patel muss noch zustimmen. Assange droht in den USA wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente eine lebenslange Haftstrafe.

Die britische Regierung hat die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA genehmigt. Wie das Innenministerium in London am Freitag mitteilte, unterzeichnete Innenministerin Priti Patel eine entsprechende Auslieferungsanweisung.

Assange: Auslieferung an die USA steht bevor

Assange wird Spionage vorgeworfen, genauer: Gemeinsam mit Whistleblowerin Chelsea Manning soll er geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und so wiederum das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht haben.

Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Bei einer Verurteilung drohen dem Australier in den USA bis zu 175 Jahre Haft, demnach eine lebenslange Haftstrafe.

Wikileaks-Gründer Assange kommt nicht frei

Assange hat auch Unterstützer: Diese sehen in ihm einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht habe. (dpa)

