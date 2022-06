Ukraine-Krieg Liveblog: G7 verhängen weitere Strafmaßnahmen gegen Russland

Ukraine-Krieg, rasant steigende Energiepreise und Rezessionsängste: Am ersten Tag des G7-Gipfels in Elmau hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zuversichtlich gezeigt, dass trotz vieler Herausforderungen von dem Treffen großer Industriestaaten ein "ganz klares Signal der Geschlossenheit" ausgehen wird. of German Chancellor, Olaf Scholz

Die G7-Staaten verhängen nach Angaben der US-Regierung weitere Strafmaßnahmen gegen Moskau

Russland setzt in der Ukraine nach der Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums verstärkt auf Reservisten

Kanzler Olaf Scholz warnt vor einer Teilung der Welt im Zuge des Ukraine-Kriegs

Berlin/Kiew/Moskau. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter. Vor allem der Osten des Landes ist umkämpft, als nächstes Ziel gilt die strategisch wichtige Stadt Lyssytschansk. Das ukrainische Militär konnte eine Einkesselung der Stadt nach eigenen Angaben bisher allerdings verhindern.

Unterdessen beraten auch die Staats- und Regierungschefs beim G7-Treffen auf Schloss Elmau über den Krieg in der Ukraine. Am Montag soll Wolodymyr Selenskyj per Video zugeschaltet werden. Im Vorfeld der Beratungen hatte der ukrainische Präsident abermals schnellere Waffenlieferungen an sein Land gefordert. "Wir brauchen eine schlagkräftige Luftverteidigung – modern, voll wirksam", sagte er in der Nacht zum Montag in seiner täglichen Videoansprache.

Liveblog zum Ukraine-Krieg von Montag, 27. Juni:

Finnland und Schweden wollen vor Nato-Gipfel mit Erdogan über Beitrittsanträge sprechen

10.57 Uhr: Unmittelbar vor dem Nato-Gipfel wollen die Vertreter Schwedens und Finnlands mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über ihre Nato-Beitrittsgesuche sprechen. Das Treffen zwischen Erdogan, der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und ihm solle am Dienstag vor Beginn des Nato-Gipfels in Madrid stattfinden, teilte der finnische Präsident Sauli Niinistö am Montag auf Twitter mit. An dem Gespräch soll demnach auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilnehmen.

Laut Helsinki sind für diesen Montag bereits Gespräche zu dem Thema im Nato-Hauptquartier in Brüssel geplant. Schwedischen Angaben zufolge wird Regierungschefin Andersson nach Brüssel reisen, um sich im Vorfeld des Nato-Gipfels mit Stoltenberg zu treffen. Die schwedische Regierungschefin hatte am Samstag mit Erdogan telefoniert, nach Angaben Ankaras gab es aber keine Fortschritte.

Das Nato-Mitglied Türkei blockiert die Beitrittsgesuche der beiden nordischen Länder. Es wirft ihnen vor, der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) Schutz zu gewähren.

US-Regierung: G7 verhängen weitere Strafmaßnahmen gegen Moskau

10.06 Uhr: Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wollen die USA und die anderen G7-Staaten nach Angaben der US-Regierung weitere Strafmaßnahmen gegen Moskau verhängen. Die Maßnahmen richteten sich unter anderem gegen militärische Produktions- und Lieferketten, teilte das Weiße Haus am Montag beim G7-Gipfel in Bayern mit. Die USA würden in Abstimmung mit den G7-Staaten Sanktionen gegen Hunderte weitere Personen und Institutionen erlassen sowie Strafzölle auf zahlreiche russische Produkte erheben.

Das Weiße Haus teilte am Montag mit, die Staats- und Regierungschefs der G7 würden ihre Sanktionen abstimmen und ausweiten, um den Zugang Russlands zu wichtigen Materialien, Dienstleistungen und Technologien aus ihren Volkswirtschaften weiter einzuschränken. US-Sanktionen gegen den russischen Rüstungssektor würden noch ausgeweitet. Damit solle Russlands Fähigkeit eingeschränkt werden, "militärische Ausrüstung zu ersetzen, die es in seinem brutalen Krieg gegen die Ukraine bereits verloren hat".

Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, der japanische Premierminister Fumio Kishida, der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der Präsident des Rates der Europäischen Union Charles Michel sowie der US-Präsident Joe Biden während des G7-Gipfels auf Schloss Elmau. Foto: Stefan Rousseau - Pool/Getty Images

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

London: Russland setzt in Ukraine verstärkt auf Reservisten

9.45 Uhr: Die russische Armee wird in ihrem Krieg gegen die Ukraine nach Einschätzung Großbritanniens vornehmlich auf Reservisten setzen. Die Kampfreserve bestehe aus freiwilligen Teilzeitkräften, die eigentlich für Sicherheitsaufgaben im Rücken der Front vorgesehen seien, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdienstinformationen mit. Mit Veteranen, die in den vergangenen fünf Jahren gedient haben, würden vermutlich Bataillone aufgefüllt. "Trotz eines andauernden Mangels an einsatzfähigen Reservisten für die Ukraine wird die russische Führung wahrscheinlich weiter zögern, eine allgemeine Mobilisierung anzuordnen", hieß es.

Taktisch liege der russische Schwerpunkt zwar weiter auf dem Kessel um die Nachbarstände Sjwjerodonezk und Lyssytschansk. Doch sieht das britische Ministerium auch ein zusätzliches Vorhaben: "Eine Woche mit konstant schwerem Beschuss deutet darauf hin, dass Russland nun versucht, auf der nördlichen Isjum-Achse an Momentum zu gewinnen." Die ukrainischen Streitkräfte würden dort allerdings die Front halten und dabei sehr gut das bewaldete Gelände für die Verteidigung nutzen.

Scholz warnt vor Teilung der Welt im Zuge des Ukraine-Kriegs

9.31 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor einer Teilung der Welt im Zuge des Ukraine-Kriegs gewarnt. "Zunächst einmal darf man nicht in die Falle tappen, die (der russische Präsident Wladimir) Putin aufstellt, zu behaupten, die Welt sei geteilt in den globalen Westen (...) und alle anderen", sagte er am Montag im ZDF-"Morgenmagazin", zu dem er vom G7-Gipfel im bayerischen Elmau zugeschaltet wurde. "Demokratien gibt es in der ganzen Welt und sie haben sehr ähnliche Perspektiven."

Deswegen habe er auch fünf Gastländer zum G7-Gipfel westlicher Wirtschaftsmächte eingeladen: Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien. Die Staats- und Regierungschefs dieser Länder nehmen am Montag am Gipfel teil. Der G7 gehören neben Deutschland die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan an. Die Gruppe war 1975 im Zuge einer Weltwirtschaftskrise als Gruppe der stärksten Industrienationen gegründet worden, versteht sich inzwischen aber immer mehr als Wertegemeinschaft der Demokratien.

Von den fünf Gastländern des G7-Gipfels haben sich drei nicht klar zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine positioniert. Indien, Südafrika und Senegal enthielten sich Anfang März in der UN-Vollversammlung bei der Abstimmung über die Verurteilung des Kriegs.

Scholz sagte, es sei wichtig, mit diesen Ländern zu diskutieren. "Der russische Angriffskrieg hat ja Konsequenzen für die ganze Welt: Viele Länder fürchten eine Hungerkrise, viele Länder fürchten massiv steigende Energiepreise", sagte der Kanzler. "Und da muss man solidarisch zusammenstehen. Und diese Solidarität wollen wir hier auch zeigen."

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht bei einem Pressestatement während des G7-Gipfels auf Schloss Elmau. Foto: Michael Kappeler/dpa

Hier startet ein neues Blog. Ältere Nachrichten zum Ukraine-Krieg lesen Sie hier.

