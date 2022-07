Ukraine-Krieg Liveblog: Russland in Lyssytschanks eingerückt ++ Selenskyj mit Forderung

In der Nacht konnten russische Truppen in Lyssytschansk Fuß fassen. Die Ukraine hatte Berichte zuvor dementiert. Mehr dazu im Blog.

Russische Truppen in Lyssytschanks eingerückt

Russische Truppen in Lyssytschanks eingerückt Selenskyj fordert internationale Hilfe für Wiederaufbau

Offenbar drei Tote bei Explosion im russischen Belgorod

Explosionen im von Russland besetzten Melitopol

Berlin/Kiew/Moskau. Mehr als vier Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine kann das Land unter der Führung von Präsident Selenskyj einen symbolischen Erfolg verbuchen: die Rückeroberung der Schlangeninsel. In anderen Landesteilen sieht es am 130. Kriegstag weniger gut aus. In der Nacht konnten russische Truppen in das letzte unter ukrainischer Kontrolle verbliebene urbane Zentrum in der Region Luhansk einrücken.

Selenskyj fordert unterdessen internationale Hilfe beim Wiederaufbau seines Landes. Es seien "kolossale Investitionen, Milliarden, neue Technologien, bewährte Verfahren, neue Institutionen und natürlich Reformen" notwendig.

Liveblog zum Ukraine-Krieg von Sonntag, 3. Juli: Explosionen in besetzter Großstadt Melitopol im Süden der Ukraine

9.15 Uhr: Die von russischen Truppen besetzte Großstadt Melitopol im Süden der Ukraine ist in der Nacht zum Sonntag von Dutzenden Explosionen erschüttert worden. Mehr als 30 Geschosse seien auf einen der vier russischen Militärstützpunkte in der Stadt abgefeuert worden, teilte der ukrainische Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fjodorow, am Sonntag in einer auf seinem Telegram-Kanal verbreiteten Videoansprache mit. Der Stützpunkt sei damit außer Gefecht gesetzt worden. Unabhängig lassen sich diese Angaben nicht überprüfen.

Laut Fjodorow wurden Militärgerät und mehrere Treibstofflager getroffen. Daher hielten die Explosionen auch Stunden nach den Angriffen noch an. Tatsächlich sind in den sozialen Netzwerken Bilder und Videos aufgetaucht, die Rauchwolken über der Stadt zeigen. Zugleich wurde bekannt, dass Ein- und Ausfahrt aus der Stadt gesperrt wurden. Nach Aussagen Fjodorows wurde zudem ein russischer Zug zum Entgleisen gebracht. Dieser habe Nachschub für die russischen Besatzer in die Stadt bringen sollen.

Ukrainische Soldaten bewachen ihre Stellung an der Frontlinie in der Nähe von Charkiw, Ukraine. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Russische Truppen in Lyssytschansk eingerückt

8.00 Uhr: Die russischen Truppen sind nach ukrainischen Angaben in Lyssytschansk eingerückt. "Im Raum Donezk konzentrieren sich die Okkupanten darauf, ihre Positionen in den Städten Lyssytschansk und Werchnjokamjanka zu festigen", teilte der ukrainische Generalstab am Sonntag mit. Auch der ukrainische Militärgouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj, bestätigte auf seinem Telegram-Kanal, dass die Russen weiter vorgerückt "und im Bezirk Lyssytschansk Fuß gefasst" hätten. Unklar ist noch, ob ukrainische Einheiten in der Stadt sind.

Am Samstag hatten die prorussischen Separatisten bereits die Einnahme von Lyssytschansk verkündet, Kiew entgegnete darauf, die strategisch wichtige Stadt sei noch unter eigener Kontrolle. Lyssytschansk war nach dem Fall von Sjewjerodonezk der letzte große ukrainischkontrollierte Ort im Gebiet Luhansk.

Laut dem Generalstabsbericht gab es zudem russische Angriffe in Richtung Charkiw und Slowjansk. In beide Richtungen seien die russischen Attacken zurückgeschlagen worden.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Eine Frau hält sich nach einem russischen Luftangriff in Lyssytschansk die Ohren zu (Archivbild). Russlandtreue Truppen sind in den Ort eingerückt. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Gouverneur: Drei Tote nach Explosionen in russischer Grenzstadt

3.00 Uhr: Bei Explosionen in der russischen Stadt Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine sind nach Angaben des Gouverneurs der Region drei Menschen ums Leben gekommen. Das schrieb Wjatscheslaw Gladkow am Sonntag im Nachrichtendienst Telegram. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, darunter ein zehnjähriges Kind. Darüber hinaus seien 50 Häuser beschädigt worden. Die Ursachen des Vorfalls würden untersucht, das Luftabwehrsystem werde voraussichtlich aktiviert. Die Angaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.

Russland beklagt wiederholt auch Angriffe auf sein eigenes Staatsgebiet. Neben Belgorod werfen auch andere russische Regionen - darunter Kursk und Brjansk - der ukrainischen Seite immer wieder Beschuss vor. Kiew äußert sich zu den Vorwürfen in der Regel nicht.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Ukrainische Menschen trauern um den in der Region Charkiw gefallenen Soldaten Anatolii Potaichuk. Foto: Alexey Furman/Getty Images

Selenskyj fordert Wiederaufbau-Hilfe für sein Land

0.10 Uhr: Angesichts der massiven Zerstörungen in der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj nach mehr als vier Monaten Krieg internationale Hilfe beim Wiederaufbau seines Landes gefordert. "Es ist notwendig, nicht nur alles zu reparieren, was die Besatzer zerstört haben, sondern auch eine neue Grundlage für unser Leben zu schaffen – sicher, modern, komfortabel, barrierefrei" sagte Selenskyj in einer Ansprache in der Nacht zum Sonntag.

Der ukrainische Staatschef verwies in diesem Zusammenhang auch auf ein Treffen von 40 potenziellen Geberländern am kommenden Montag im schweizerischen Lugano. Die ukrainische Regierung will bei der Veranstaltung erstmals ihre Prioritäten für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes vorstellen.

Selenskyj erinnerte zudem daran, dass der Krieg noch lange nicht vorbei sei. "Seine Brutalität nimmt mancherorts zu." Er appellierte an seine Landsleute, sich freiwillig für Kriegsopfer zu engagieren.

Flugabwehr im schweizerischen Lugano. Ab Montag soll dort eine Geberkonferenz für den Wiederaufbau der Ukraine tagen. Foto: Massimo Piccoli/KEYSTONE/TI-PRESS/dpa

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

