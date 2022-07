Scholz: Werden lange mit hohen Preisen kämpfen müssen

Nicht nur in Deutschland explodieren die Preise an Tankstellen. So teuer ist Sprit im europäischen Ausland diesen Sommer.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Bevölkerung angesichts der hohen Inflation auf anhaltend harte Zeiten eingestimmt. „Das wird noch ganz herausfordernd, das wird nicht einfach“, sagte Scholz am Montagabend in Lübeck. „Die Preise werden auch nicht schnell wieder sinken. Das wird lange ein Problem bleiben, mit dem wir lange zu kämpfen haben.“

Scholz äußerte sich in einem Bürgerdialog mit rund 150 Teilnehmern in Lübeck. Viele Fragen der Bürgerinnen und Bürger drehten sich um den Krieg in der Ukraine und die Folgen auch für die Menschen in Deutschland wie die massiven Preissteigerungen etwa für Energie und Nahrungsmittel. „Es ist eine schwierige Situation. Und wir müssen zusammenstehen“, appellierte der Kanzler.

Scholz schließt weitere Entlastungen nicht aus

Konkrete weitere Entlastungen stellte Scholz nicht in Aussicht. Der Sozialdemokrat verwies auf die beiden bereits von der Bundesregierung auf den Weg gebrachten Entlastungspakete mit einem Umfang von rund 30 Milliarden Euro. Scholz schloss jedoch weitere Unterstützung für die Bürgerinnen und Bürger nicht aus. „Wir werden weiter gucken, was zu tun ist“, versprach der SPD-Politiker.

Alle Bürgerinnen und Bürger hätten mit den Preissteigerungen zu kämpfen, sagte der Kanzler. „Diejenigen, die wenig haben, natürlich am allermeisten.“ Wer Rücklagen habe, könne das ein oder andere auffangen. „Aber wer keine hat, für den wird das ganz, ganz schwer.“ Es gebe viele Menschen, für die diese Preissteigerungen viel zu groß seien. Es sei das Ziel seiner Bundesregierung, dass niemand allein gelassen werde.

Kanzler weist Kritik an Lindners Glamour-Hochzeit zurück

Das 90-minütige Gespräch in Lübeck war der Auftakt zu einer Reihe von Diskussionsveranstaltungen in allen 16 Bundesländern. Einer der Besucher der Veranstaltung in der schleswig-holsteinischen Stadt kritisierte die glamouröse Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner (FDP) und der Journalistin Franca Lehfeldt am Wochenende auf Sylt. „Das passt nicht in diese Zeit“, sagte der Teilnehmer.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 2.v.l) und seine Frau Britta Ernst (l) stehen mit Wolfgang Kubicki (FDP), Bundestagsvizepräsident, und seiner Frau Annette Marberth-Kubicki an der Kirche, in der Finanzminister Lindner (FDP) und seine Frau am Wochenende heirateten. Foto: Axel Heimken / dpa

Scholz, der selbst zu den Hochzeitsgästen zählte, wies die Kritik an der Feier zurück. „Das Schönste im Leben ist die Liebe“, sagte der Kanzler. „Und wenn zwei sich finden und heiraten wollen, sollte man ihnen nicht allzu viel reinreden.“

Dieser Artikel erschien zuerst auf waz.de.

