Japan: Tausende nehmen Abschied von Shinzo Abe

Di, 12.07.2022, 18.32 Uhr

Tausende Menschen haben in Japan Abschied vom ermordeten Ex-Ministerpräsidenten Shinzo Abe genommen. Ein Leichenwagen mit dem Sarg des Verstorbenen fuhr ehemalige Wirkungsstätten des Politikers in Tokio ab, bevor Abe in einer privaten Zeremonie beigesetzt wurde. Abe war bei einer Wahlkampfveranstaltung erschossen worden.