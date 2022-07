"Jeder will nach Hause": Russische Kriegsgefangene in der Ukraine

Mo, 25.07.2022, 08.24 Uhr

In einem Gefängnis in Kiew sitzen russische Kriegsgefangene ein, die auf eine schnelle Rückkehr in die Heimat hoffen. Russland tauscht nach ukrainischen Angaben aber bevorzugt hohe Dienstgrade und Tschetschenen aus. Viele andere gehen demnach leer aus. Russland wiederum wirft der Ukraine vor, Kriegsgefangene zu foltern.

