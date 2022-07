Gazprom drosselt Gas-Lieferungen nach Deutschland weiter

Mi, 27.07.2022, 12.24 Uhr

Der russische Energiekonzern Gazprom liefert jetzt noch weniger Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland als zuvor. Der Bundesnetzagentur zufolge wurde die Durchflussmenge auf 20 Prozent der Kapazität gedrosselt. Russland führt technische Gründe für die Drosselung an. of the pipeline Nord Stream 1

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Wirtschaft und Finanzen