Taliban treiben Frauen mit Schüssen in die Luft auseinander

Sa, 13.08.2022, 14.23 Uhr

Rund ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sind in Kabul Frauen auf die Straße gegangen, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Taliban-Kämpfer trieben die Gruppe nach kurzer Zeit mit Schüssen in die Luft auseinander.

