Lindner will "wuchtiges Paket" für ganze Breite der Gesellschaft

Mi, 31.08.2022, 12.54 Uhr

Nach der Kabinettsklausur in Meseberg hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bekräftigt, dass "ein wuchtiges Paket für Entlasungen in der ganzen Breite der Gesellschaft" benötigt werde. Gleichzeitig müsse aber auch "an die Wurzel der Probleme" gegangen werden, mahnte Lindner.

