Linke und Rechte demonstrieren in Leipzig gegen hohe Energiepreise

Di, 06.09.2022, 08.53 Uhr

In Leipzig haben am Montagabend mehrere tausend Menschen gegen die hohen Energiepreise demonstriert. An einer Kundgebung und einem Aufzug der Linkspartei nahmen nach Schätzungen von Beobachtern mehr als 2000 Menschen teil. Zeitgleich protestierten in unmittelbarer Nähe rund 1000 Anhänger rechter Gruppierungen wie der rechtsextremen Kleinpartei Freie Sachsen.

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Wirtschaft und Finanzen