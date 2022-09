Kiew meldet hunderte Gräber und "Folterräume" in zurückeroberten Gebieten

Kiew meldet hunderte Gräber und "Folterräume" in zurückeroberten Gebieten

Fr., 16.09.2022, 16.24 Uhr

In der von ukrainischen Truppen zurückeroberten Region Charkiw im Osten des Landes sind nach ukrainischen Angaben hunderte Gräber und mehrere "Folterräume" entdeckt worden. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte kündigte die Entsendung eines Teams in die Ukraine zur Prüfung der Vorwürfe an.

Video: Krise, Krieg, Konflikt, Soziales, Gesellschaft, Bevölkerung, Politik