Trudeau will nicht über Rolle der Monarchie in Kanada diskutieren

Mo., 19.09.2022, 14.23 Uhr

Der britische Monarch steht noch heute an der Spitze von 14 früheren Kolonien, unter anderem in Neuseeland und Kanada. Während Kanadas Premierminister Justin Trudeau das auch so beibehalten möchte, rechnet Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern mit einer Änderung.

