Selenskyj: Russische Armee gerät "in Panik"

Di., 20.09.2022, 10.23 Uhr

Angesichts der Rückeroberung der Gebiete in der ostukrainischen Region Charkiw sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft, dass die russische Armee "in Panik" gerate und ihr nur noch zwei Möglichkeiten blieben: "aus dem Land fliehen oder sich ergeben".

