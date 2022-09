"Referenden" in russisch kontrollierten Gebieten in der Ukraine begonnen

Fr., 23.09.2022, 20.23 Uhr

In vier russisch kontrollierten Gebieten in der Ukraine werden trotz scharfer internationaler Proteste seit Freitag sogenannte Referenden zur Annexion durch Russland abgehalten. Abstimmungen finden in den Separatistengebieten Donezk und Luhansk im ostukrainischen Donbass sowie in den südukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja statt.

