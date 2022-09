Flüchtende Russen drängen sich an Istanbuler Flughafen

So., 25.09.2022, 12.53 Uhr

Nach der Ankündigung einer Teilmobilmachung in Russland haben zahlreiche Russen die Chance genutzt, sich ins Ausland abzusetzen. Am Flughafen in Istanbul drängen sich zahlreiche Russen, die dem Armeedienst entkommen wollen.

