Ukraine: Putin stellt Akw Saporischschja unter russische Verwaltung

Mi., 05.10.2022, 20.23 Uhr

Mit einer Reihe von Gesetzen zur Annexion von vier ukrainischen Regionen hat Kreml-Chef Wladimir Putin auch das größte Atomkraftwerk Europas in russisches Eigentum überführt. Das im Süden der Ukraine gelegene Akw Saporischschja geriet zuletzt immer wieder unter Beschuss. of the Zaporizhzhia nuclear plant

