Ukraine meldet Angriffe auf Kiew und "viele" andere Städte

Mo., 10.10.2022, 10.23 Uhr

Die Hauptstadt Kiew und "viele" andere Städte der Ukraine sind am Morgen nach Regierungsangaben von Angriffen erschüttert worden. Zwei Tage nach der Explosion auf der Krim-Brücke tagt heute in Moskau der russische Sicherheitsrat unter Vorsitz von Kreml-Chef Wladimir Putin. The explosions took place around 0815 local time (0515 GMT), with air raid sirens sounding in the Ukrainian capital more than an hour before the blasts.

