Ukraine: Russland übt massive Vergeltung für Explosion auf Krim-Brücke

Mo., 10.10.2022, 16.54 Uhr

Als Vergeltung für die Bombenexplosion auf der Krim-Brücke hat Russland in einer groß angelegten Angriffsserie mehrere Städte in der Ukraine bombardiert. In der Hauptstadt Kiew und im westukrainischen Lwiw schlugen zum ersten Mal seit Monaten wieder Raketen ein. Kreml-Chef Wladimir Putin droht mit einer weiteren Eskalation.

