Scholz: Bei Gaspreisdeckel eng mit Nicht-EU-Partnern abstimmen

Do., 20.10.2022, 10.53 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor den Risiken einer politisch verordneten Deckelung von Gaspreisen in Europa gewarnt. Es gebe die Gefahr, "dass die Produzenten ihr Gas dann anderswo verkaufen und wir Europäer am Ende nicht mehr Gas bekommen, sondern weniger", sagte Scholz in einer Regierungserklärung.

