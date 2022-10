Steinmeier: Bundespräsident überraschend in die Ukraine gereist

Scholz: Ukraine unterstützen "so lange wie nötig"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin bekräftigt, die Ukraine so lange "wie es nötig ist", zu unterstützen. Der Kanzler stellte zudem die Lieferung weiterer hochmoderner Luftabwehrsysteme an Kiew in Aussicht.

