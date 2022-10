Amazonas-Regenwald: Kein Thema im Wahlkampf in Brasilien

Fr., 28.10.2022, 16.23 Uhr

Kurz vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien hat Amtsinhaber Jair Bolsonaro in Umfragen gegenüber seinem Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva aufgeholt. Eine brennende Frage fand im Wahlkampf allerdings kaum Beachtung: Der Amazonas-Regenwald. Die Notlage des größten Regenwaldes der Welt ist für den Westen ein Schlüsselthema. Doch in Brasilien sind Brände und Abholzung im Wahlkampf in den Hintergrund getreten.

