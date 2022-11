Bolsonaro fordert Anhänger zur Aufhebung von Straßenblockaden auf

Do., 03.11.2022, 09.23 Uhr

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat seine Anhänger aufgefordert, aus Protest gegen seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl errichtete Straßenblockaden aufzulösen. "Ich appelliere an euch: Gebt die Straßen frei", sagte der rechtsextreme Bolsonaro in einer Videobotschaft. Aus Protest gegen den Sieg von Bolsonaros Gegenkandidat Luiz Inácio Lula da Silva blockieren Bolsonaro-Anhänger seit Tagen wiederholt an verschiedenen Orten im ganzen Land Straßen.

