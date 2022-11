Kanzler Scholz mahnt in China faire Handelsbedingungen an

Fr., 04.11.2022, 11.53 Uhr

Bei seinem Besuch in der Volksrepublik China hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Fairness in den Handelsbeziehungen angemahnt. Ministerpräsident Li Keqiang betonte bei dem Gespräch in Peking den Wunsch seiner Regierung nach einer noch engeren Zusammenarbeit mit Deutschland.

